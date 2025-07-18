Прокуратура помогла бойцу СВО получить выплату в Херсонской области

Супруга участника спецоперации обратилась к прокурору с просьбой разобраться в нарушении его прав по предоставлению мер социальной поддержки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

В ходе проверки по данному обращению удалось установить, что военнослужащий подал заявление в областную администрацию о предоставлении ему единовременной материальной выплаты в соответствии с указом губернатора.

Однако бойцу СВО отказали в ней, аргументируя тем, что он неверно собрал необходимые для получения денег документы.

Для решения проблемы прокуратура внесла представление в региональное министерство труда и социальной защиты. В результате житель Херсонской области получил положенную ему единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей.

Ранее военная прокуратура помогла еще одному участнику спецоперации из Подмосковья получить выплаты. Пять месяцев ему не могли предоставить денежное довольствие из-за ошибочных сведений.