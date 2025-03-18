Военная прокуратура помогла бойцу СВО из Подмосковья получить выплаты

Военная прокуратура помогла еще одному бойцу СВО из Подмосковья получить выплаты. Из-за внесения ошибочных сведений ему не могли предоставить денежное довольствие.

Военнослужащий не получал выплаты на протяжении пяти месяцев. Такая ситуация сложилась из-за ошибки в специализированной базе данных. В результате образовалась задолженность в размере 400 тысяч рублей.

После вмешательства военного прокурора гарнизона права бойца восстановили, все средства перечислили на его счет в полном объеме.