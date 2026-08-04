Прокуратура Подмосковья запустила горячую линию для пострадавших от БПЛА

В прокуратуре Подмосковья заработала горячая линия для пострадавших при атаке беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства .

«Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: телефон +7 916 240-31-28», — уточнили там.

В прокуратуре напомнили, что прошедшей ночью муниципальный округ Чехов подвергся удару БПЛА. Не обошлось без жертв и пострадавших. В результате атаки жилые дома и коммерческие объекты получили повреждения.

Городские прокуроры взяли ситуацию на личный контроль.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, из-за удара БПЛА погибли пять человек, шестеро пострадали.