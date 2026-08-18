Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Подмосковье

Прокуратура открыла горячую линию после масштабной атаки дронов на Подмосковье

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для оказания правовой помощи пострадавшим в ходе атаки беспилотников на регион. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Для оказания правовой помощи и оперативного приема жалоб работает горячая линия: телефон +7 916 240-31-28… Городские прокуроры осуществляют контроль за ситуацией», — подчеркнули в надзорной инстанции.

В прокуратуре добавили, что координируют взаимодействие с органами местного самоуправления и уполномоченными ведомствами для помощи пострадавшим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об отражении масштабной атаки беспилотников минувшей ночью на регион, военные сбили более 150 воздушных целей.

Ранения получили 10-летняя девочка, мужчина и женщина, они находятся в больнице. Кроме того, БПЛА попал в склад Wildberries в Богородском городском округе, спасатели локализовали возгорание. По предварительным данным, пострадавших там нет.