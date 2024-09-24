Прокуратура отказалась утверждать обвинение мужчинам, избившим бойца СВО в Петербурге

Прокуратура не утвердила обвинение в избиении участника СВО в Санкт-Петербурге

Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении двух мужчин, обвиняемых в избиении участника специальной военной операции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Конфликт между мужчинами произошел в Василеостровском районе города. Правоохранители задержали двух участников конфликта — Романа Лакашию и Иракли Мунчаву. Им предъявили обвинение в хулиганстве, однако позже дело переквалифицировали. ФИгурантам инкриминировали покушение на убийство и экстремизм.

После завершения расследования СК направил дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи материалов в суд. Но прокуратура отказалась утвердить обвинение, и дело передали на дополнительное следствие.

Прокурор заявил об отсутствии признаков преступлений, в которых обвиняют мужчин. Видеозапись конфликта опровергла версию следствия.

Несмотря на возражения прокурора, срок ареста для Лакашии и Мунчавы продлили до 18 декабря.

В декабре 2023 года 40-летний участник СВО, проходя по тротуару, обратил внимание на автомобиль Lexus, припаркованный на тротуаре. Он сделал замечание двум мужчинам, находившимся рядом с иномаркой. Это привело к словесной перепалке, а затем переросло в драку.