Петербургские правоохранители поспорили из-за избиения участника СВО

Следственный комитет России обжаловал решение прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга о дополнительном расследовании уголовного дела об избиении ветерана боевых действий на Украине. Об этом сообщили на сайте СК.

Участник СВО является инвалидом. Его избили в декабре 2023 года на Биржевом переулке после замечания о неправильной парковке. Водитель и его знакомый жестоко избили ветерана на почве ненависти по национальному признаку, а также из-за его участия в СВО.

Причастность нападавших к преступлению подтвердили заключения экспертиз и свидетели, но прокурор Василеостровского района вернул дело на дополнительное расследование — действия нападавших «спровоцировал сам потерпевший». Прокурор не признал отсутствие руки у участника СВО «беспомощным состоянием». В итоге жалобу СК направили петербургскому прокурору Виктору Мельнику.

В июне казанский подросток подрался с безногим ветераном СВО. Злоумышленник избил военного.