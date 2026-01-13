«Не победить, а выжить». Генсек НАТО сменил цель для Киева после удара «Орешника»

Генсек НАТО Марк Рютте перестал требовать от Украины победы в конфликте, впечатлившись недавним ударом российского ракетного комплекса «Орешник» по ее территории. Он сменил цель для Киева, призвав его просто выжить, в своем выступлении на форуме, трансляцию показали на YouTube-канале NATO News .

«Мы это (оказание поддержки Киеву — прим. ред.) делаем, потому что ваша борьба — это наша борьба, вы должны выжить в этом конфликте», — заявил генсек альянса.

При этом Рютте уклонился от ответа на вопрос модератора, почему он теперь призывает Украину не победить, а выжить, сменив риторику своих публичных выступлений. Генсек альянса лишь добавил, что Киев должен сесть за стол переговоров с сильной позицией.

Ранее Рютте утверждал, что Россия стремится удержать НАТО от дальнейшей поддержки киевского режима, поэтому и ударила «Орешником» по львовскому авиазаводу.