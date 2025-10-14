Производителя подгузников в России проверят на финансирование ВСУ

Одного из крупнейших производителей подгузников в России Helen Harper проверят на финансирование Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, компания могла переводить часть денег от прибыли украинцам и публично выступала против спецоперации.

«В марте 2022-го на сайте компании опубликовали заявление: там осудили действия России на Украине и написали, что поставили миллион подгузников и прочего для „украинских беженцев“», — написали авторы поста.

В СК поступило обращение, авторы которого призвали проверить высказывания фирмы и узнать о возможных переводах ВСУ.

Ранее жителя Калининграда осудили на четыре года за призывы к финансированию украинской армии.