Калининградца посадят на 4 года за призыв «донатить украинским военным»

Житель Калининграда отсидит четыре года в тюрьме за призывы финансировать украинскую армию. Об этом рассказал Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Во время обыска у мужчины нашли пистолет. Он хранил оружие с 2012 года. По данным журналистов, подозреваемым оказался 58-летний водитель.

В 2023 и 2024 годах он прокомментировал публикацию на канале Михаила Ходорковского*, раскритиковал «хороших русских», призвал не участвовать в выборах, брать автомат и «сносить режим», а также «донатить украинским военным». В итоге на слова мужчины обратили внимание правоохранители. Они пришли с обыском и нашли пистолет с 40 патронами. Выяснилось, что оружие ему подарили.

Калининградца обвинили в «публичных призывах к действиям против безопасности России» и незаконном хранении оружия. Он признал вину в суде. Жена рассказала, что супруг хотел сдать пистолет в полицию, но но никак не мог дойти до участка.

Ранее силовики задержали мужчину в Климовске, подозреваемого в финансировании ВСУ. Он переводил деньги на счета, используемые для помощи украинской армии.

* Признан иноагентом.