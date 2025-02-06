Американской компании-производителю двигателей для истребителей F-16 придется заплатить миллион рублей российскому военнослужащему, получившему ранение в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, компания Pratt & Whitney ушла из России в 2022 году и не выплатила долг фирме, которая предоставляла им машины в аренду. Сумма задолженности составила два миллиона рублей.

В итоге долг передали коллекторам, и через некоторое время суд постановил взыскать с американской компании два миллиона. Выгодоприобретатели пообещали отдать миллион своему бывшему коллеге — юристу, который в 2024 году отправился на передовую и получил под Курском ранение в ногу.

Ранее американский лидер Дональд Трамп поручил за два месяца создать в стране новейшую систему противоракетной обороны. План реализации разработки, а также ее требования и архитектуру представит министр обороны. Президент также назвал угрозу ракетной атаки «самой катастрофической» для США.