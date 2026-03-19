«Производит неприятель». Российские саперы вскрыли секреты украинских мин «Маркер»

В зоне СВО саперы нашли украинские мины с американской взрывчаткой С-4

В зоне проведения спецоперации российские инженерные подразделения столкнулись с новым типом мин, которые активно используют войска Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал военнослужащий группировки войск «Север» с позывным Локи.

Боеприпас «Маркер» начинен американской взрывчаткой C-4.

«Изделие не наше — производит его неприятель», — подчеркнул собеседник агентства.

Предположительно, такие мины собираются кустарным способом. Сапер с позывным Лев из «Ахмата» рассказывал тому же агентству, что сейчас Украина на некоторых участках линии соприкосновения использует мины с напечатанными на 3D-принтере корпусами.

Российские военные находят «Маркеры» целыми — мины из-за брака не взрываются. Боеприпасы передают саперам для изучения, а после этого дистанционно уничтожают.

C-4 считается современной взрывчаткой. Она мощнее привычного тротила примерно в 1,5 раза.

В мае 2025 года ВСУ применяли в Харьковской области и другие необычные мины. Они были замаскированы под грибы.