Программу по обучению участников СВО предпринимательству запустили в Мытищах

17 августа в школе «Вектор» открылся второй поток пятидневного интенсива в рамках проекта «СВОй бизнес». На встрече присутствовал заместитель главы городского округа Мытищи Алексей Воробьев.

Программа предназначена для бойцов специальной военной операции и членов их семей. Цель — помочь участникам запустить собственное дело и выбрать направление, полезное для самих предпринимателей, и для общества. Алексей Воробьев поблагодарил участников за вовлеченность и подчеркнул значимость малого бизнеса для экономики муниципалитета и региона в целом.

Слушателей также поприветствовали заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Жигарев, руководитель местной Ассоциации СВО Мытищи Сергей Пудов, председатель Московского областного отделения «Опоры России» Владислав Корочкин и руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Ольга Макарова.

В первый день интенсива спикерами стали опытные предприниматели: основатель бренда украшений в русском стиле, основатель благотворительной организации «В своем темпе» в поддержку детей с аутизмом и их семей, автор проекта «Маша и Ау» Татьяна Кокорева, а также директор фонда «Победа», депутат совета городского округа Жуковский и участник СВО Денис Козлов. Они поделились своим опытом развития бизнеса и социальной деятельности.