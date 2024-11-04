Свыше тысячи человек приняли участие в фестивале «СВОйГЕРОЙ» в Подмосковье

Фестиваль «СВОйГЕРОЙ» собрал более тысячи участников в Доме культуры «Подмосковье». Гости прибыли из Московской, Рязанской, Тульской и Калужской областей.

Основной целью мероприятия стало знакомство с подвигами советских и российских солдат, которые ценой своей жизни защищали страну, народ, через творческие выступления, картины и фотоснимки.

Герой России и заместитель руководителя Государственного фонда «Защитники Отечества» Алексей Романов отметил важность мероприятия, подчеркнув, что среди собравшихся присутствуют неравнодушные люди, заботящиеся о своем отечестве. Он также добавил, что день проведения фестиваля совпал с Днем народного единства и с праздником иконы Казанской Божией Матери, что придает особый смысл всему событию.

Организация фестиваля стала результатом совместных усилий филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области, министерства культуры и туризма региона, администрации Красногорска и благотворительного фонда «Восход надежды».

Работы, представленные четырьмя регионами, отражали военно-патриотическую тематику, прославляя любовь к отечеству, идеи духовного единства и чувства патриотизма. В программе фестиваля были картины, песни, поэзия, танцевальные и театральные номера, посвященные мужеству и героизму участников Великой Отечественной войны и героев специальной военной операции.

Заместитель министра культуры Московской области Олег Дядьков отметил, что культура всегда объединяла людей. Он подчеркнул важность творчества и культурного наследия, которые позволяют преодолевать даже самые трудные времена. Дядьков добавил, что фестиваль стал площадкой для талантливых участников, многие из которых прошли через СВО и сегодня делятся своим искусством.

«Культура не только переносит нас в уникальный мир искусства, но и поднимает дух, делая сильнее», — добавил Дядьков.