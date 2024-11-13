«Программа максимум». Дугин назвал абсолютной победой полное освобождение Украины

Абсолютной победой по итогам спецоперации станет полное освобождение Украины от нацистского руководства. Об этом философ и писатель Александр Дугин сообщил во время форума «Мы — Россия» в Сергиево-Посадском городском округе и назвал такой исход «программой максимум». По его мнению, все территории республики должны быть под российским контролем.

«[Второй вариант], если мы оставим западные области Украины под контролем той власти, которая есть. Но это будет очень опасно, потому что даже [на такой небольшой территории] можно построить агрессивное натовское государство», — отметил он.

Но без взятия Киева, по мнению философа, о победе говорить вообще нельзя. Третий вариант — освобождение Новороссии. Речь идет о Харькове, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях.

По мнению Дугина, россияне после СВО начали пробуждаться. Философ отметил, что в обществе начались «глубокие процессы», и люди стали придавать конфликту на Украине большое значение.