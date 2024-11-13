«Программа максимум». Дугин назвал абсолютной победой полное освобождение Украины
Философ Дугин призвал взять под российский контроль Киев
Абсолютной победой по итогам спецоперации станет полное освобождение Украины от нацистского руководства. Об этом философ и писатель Александр Дугин сообщил во время форума «Мы — Россия» в Сергиево-Посадском городском округе и назвал такой исход «программой максимум». По его мнению, все территории республики должны быть под российским контролем.
«[Второй вариант], если мы оставим западные области Украины под контролем той власти, которая есть. Но это будет очень опасно, потому что даже [на такой небольшой территории] можно построить агрессивное натовское государство», — отметил он.
Но без взятия Киева, по мнению философа, о победе говорить вообще нельзя. Третий вариант — освобождение Новороссии. Речь идет о Харькове, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях.
По мнению Дугина, россияне после СВО начали пробуждаться. Философ отметил, что в обществе начались «глубокие процессы», и люди стали придавать конфликту на Украине большое значение.