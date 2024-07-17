Прогнозы Дуды о войне с Западом оценили в Кремле

Песков: Кремль не считает, что победа России на Украине ведет к войне с Западом

Фото: РИА «Новости»

В Кремле не разделяют точку зрению польского президента Анджея Дуды, что победа России в противостоянии с Украиной способна привести к войне с Западом. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, такие прогнозы мы не разделяем», — заявил он.

Дуда заявил, что для безопасности НАТО Россия представляет наибольшую угрозу, а в случае победы на Украине рискует произойти прямой военный конфликт с альянсом. Он также назвал продвижение соседней республики в сторону Североатлантического альянса необратимым и позитивным процессом.

Глава польского МИД Радослав Сикорский отмечал, что страна рассмотрит вероятность уничтожения российских ракет над территорией Украины. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг осадил его и предупредил о риске вовлечения альянса в прямое вооруженное противостояние с Россией.

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