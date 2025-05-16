Проект промышленного туризма для ветеранов СВО запустили в Ленинском округе

Ленинский городской округ стал одним из первых участников областной пилотной программы по организации промышленного туризма для ветеранов специальной военной операции. Десять бойцов СВО и члены их семей побывали на предприятии «Газдевайс», где узнали об имеющихся вакансиях и условиях работы.

В рамках проекта для бойцов СВО, вернувшихся с фронта, будут организовывать экскурсии на предприятия региона, чтобы военнослужащие смогли подобрать для себя подходящие вакансии.

«В ходе этих поездок вы увидите, что производят на том или ином предприятии, какие люди здесь работают, получите информацию об условиях труда и отношениях в коллективе. Работая на промышленных предприятиях, вы сможете продолжать служить своей стране и нести пользу людям», — рассказал участникам встречи заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, глава Ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков.

Ленинский округ стал вторым муниципалитетом региона, где провели такое мероприятие. По словам организаторов, этот формат знакомства с

потенциальными работодателями встретил большой положительный отклик участников СВО и членов их семей. Во время экскурсий многие ветераны интересовались, как пройти обучение по той или иной специальности и устроиться на работу.

Глава Ленинского округа Станислав Каторов подчеркнул, что в регионе ведется масштабная работа по оказанию всесторонней поддержки участникам СВО и членам их семей. «Ветераны могут проходить стажировки, получать поддержку и включаться в реальную работу. Служба Родине продолжается и в мирной жизни», — сказал глава муниципалитета.