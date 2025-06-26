Проект по карьерному консультированию для ветеранов СВО запустили в Королеве

Главной целью программы является помощь в профессиональной адаптации, выборе профессии, обучении и поиске работы участникам спецоперации, которые возвращаются с фронта. Новую меру поддержки разработали в местном отделении Ассоциации ветеранов СВО.

Проект стал первым в Подмосковье и пока не имеет аналогов. На консультациях ветераны СВО узнают, как грамотно составить резюме и подготовиться к собеседованию, где и какую работу лучше искать с учетом навыков, потребностей и текущей ситуации на рынке труда, а также чему необходимо обучиться, чтобы увеличить доход и развиваться.

Специальные индивидуальные занятия будут проводить сертифицированные специалисты, члены Ассоциации карьерных консультантов, которые уже помогли сотням людей.

Занятия начнутся с 1 июля и будут проходить в дистанционном формате. В первый месяц проекта обучение пройдут шесть участников СВО.