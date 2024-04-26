Законопроект о праве судебных приставов применять оружие внесли в Госдуму | 360°

Общество 26 апреля 2024, 16:24 Законопроект о праве судебных приставов применять оружие внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Проект закона, дающий право судебным приставам применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в некоторых случаях, внесли в Госдуму. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

«Сотрудники органов принудительного исполнения имеют право на применение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и порядке, предусмотренных <…> федеральными законами», — указали в тексте законопроекта.

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В пояснительной записке заверили, что предлагаемые изменения нарушать права и законные интересы людей не будут. Все полномочия судебных приставов строго регламентируют, а также установят ответственность за их превышение.

В случае смерти или ранения человека сотрудник должен будет в течение суток сообщить об этом прокурору и близким родственников пострадавшего. Также судебный пристав обязан оказать первую помощь.

В отношении нарушивших закон действиями «ненасильственного характера», беременных женщин, несовершеннолетних и людей с инвалидностью применять спецсредства в случае принятия проекта закона запретят.