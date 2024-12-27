Проект о бесплатном образовании для супруг бойцов СВО внесли в ГД

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий получение бесплатного первого высшего образования супругами ветеранов СВО в пределах отдельной квоты. Документ разместили в думской электронной базе.
Инициаторами проекта стали депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Нина Останина. Согласно документу, женам военнослужащих предоставят дополнительную гарантию на бесплатное получение первого высшего образования. Оплата будет осуществлять за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах отдельной квоты по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний вуза.
Ранее в Минобрнауки предложили отдавать детям участников СВО незаполненные бюджетные места по квоте для инвалидов и сирот. Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко объяснила, что число участников спецоперации растет, и подобные меры поддержки их семей не будут избыточными.
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