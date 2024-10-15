«Их отцы приближают победу». Дума поддержала идею зачислять детей участников СВО на бюджет

В Минобрнауки предложили изменить правила приема в вузы: отдавать детям участников СВО незаполненные бюджетные места «особой квоты» — инвалидов и сирот. Член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко в интервью 360.ru поддержала эту идею.

«Предложение по перераспределению мест „особой квоты“, которые не заполняются в ходе приемной кампании, разумно. И надо дать вузам возможность заполнить эти вакантные места ребятами из семей участников СВО, которые хотят учиться в конкретном вузе на определенной специальности», — отметила она.

По словам депутата, число мужчин, которые принимают решение защищать Родину, подписывая контракт с Минобороны, растет, особенно после августовских событий в Курской области. Соответственно, и количество детей-абитуриентов из семей защитников увеличится.

«Не считаю меры поддержки таких ребят избыточными. В то время как их отцы приближают победу, государство должно создавать самые комфортные условия для получения ими образования», — заявила Харченко.

Она подчеркнула, что военнослужащие должны быть уверены, что в то время, когда они рискуют жизнью и здоровьем, их семьи в тылу обеспечены всем необходимым.

«В том числе их детям гарантировано получение качественного высшего образования», — заключила она.

Ранее Министерство науки и высшего образования России предложило исключить экзамены по иностранному языку из перечня вступительных испытаний для абитуриентов, выбирающих специальности «Экономика» и «Менеджмент». Инициатива вызвала бурное обсуждение и недовольство среди родителей будущих студентов.