Проект «Герои СВО» стартовал в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске празднование Дня защитника Отечества ознаменовалось открытием нового проекта. В самом сердце парка Победы на огромном медиаэкране стартовала трансляция проекта «Герои СВО».

Теперь прогулки по парку для жителей и гостей округа сопровождаются знакомством с теми, кто сегодня пишет новую главу российской истории.

«Герои СВО» — это не сухая сводка боевых действий и не демонстрация военной техники. Это прежде всего человеческие лица. С экрана на прохожих смотрят их земляки — соседи, коллеги, друзья, которые прямо сейчас отстаивают суверенитет и будущее страны. Каждый портрет дополнен краткой, но емкой историей подвига или жизненного пути бойца. Это живая летопись, превращающая парк Победы в место духовной связи поколений», — подчеркнули организаторы.

Авторами проекта стали жители округа. Впервые идея прозвучала из уст Татьяны Ковалевой во время выездной администрации в селе Атепцево. Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поддержал предложение.

На сегодняшний день в цифровую базу проекта внесено уже 190 личных историй. Список еще не окончательный. Сбор информации продолжается непрерывно, чтобы ни одно имя не было забыто. Для тех, кто хочет дополнить проект информацией о своих близких, работает телефон горячей линии: 8(496)343-07-72.