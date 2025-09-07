Проект «Ангелы Победы» из Можайска представили на Дне открытых дверей в «Авангарде»

В молодежном центре «Авангард» прошел масштабный День открытых дверей в честь юбилея центра. Праздник объединил современные форматы активностей и трогательные патриотические акции, среди которых особой теплотой отличилась можайская инициатива — акция «Ангелы Победы».

Школьники и педагоги Можайских школ шьют «Ангелов» и передают их в госпитали и на передовую СВО. Это - небольшой и теплый подарок для солдат от наших жителей, весточка из дома.

Идея проекта настолько понравилась организаторам «Авангарда», что для нее нашли особое место в программе. Мастерицы из школ «Лидер» и «Гармония» - вместе с учениками организовали творческую мастерскую. Они показали гостям технологию создания белых ангелов — символов памяти о павших героях.