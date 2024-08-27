«Продвигаются вперед». Медведев высказался о целях спецоперации

Медведев: Россия обладает силами, чтобы достичь всех целей СВО

Фото: РИА «Новости»

У Российской Федерации есть все возможности и силы, чтобы достичь целей спецоперации. Они могут меняться в зависимости от положения дел «на земле», заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками СВО. Его слова привело РИА «Новости».

«В настоящий момент у нас есть все возможности для того, чтобы достичь целей по спецоперации. Они продвигаются вперед», — сказал он.

Медведев напомнил, что после начала СВО сложилось определенное понимание произошедшего в результате распада СССР, а затем произошли попытки затянуть Украину в НАТО.

«А сейчас это уже несколько другие цели… У нас появилось четыре новых субъекта федерации. <…> Их нужно защищать. Силы для этого есть», — заверил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что после нападения ВСУ на Курскую область никаких переговоров с украинскими властями не будет. Теперь «врага ждет полный разгром».

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