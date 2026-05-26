«Продолжайте убеждать». Удар «Орешника» привел к резким призывам к НАТО на Западе

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X публично призвал НАТО избавиться от иллюзий по поводу положения России в конфликте. Поводом для обращения Малинена стал ночной удар российской баллистической ракеты «Орешник» по военным целям рядом с Киевом.

Финский аналитик адресовал свой пост к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, главе МИД Финляндии Элине Валтонен и командующему силами обороны страны Янне Яакколе. По мнению Малинена, удар «Орешником» наглядно продемонстрировал реальные возможности российской армии.

«Просто продолжайте убеждать себя, что мы выиграем [этот конфликт]», — с сарказмом заключил профессор.

Аналитик отдельно остановился на технических характеристиках российской ракеты. Он объяснил подписчикам, что боевые блоки «Орешника» несутся к земле со скоростью от трех до четырех километров в секунду. Снаряды пробивают толщу грунта на огромную глубину и буквально испаряют любые укрепленные цели.

«Бить нужно по дворцам Зеленского и депутатов Рады. В украинской верхушке все завязано на деньги, на золотого тельца. Если будет уничтожаться наворованное коррумпированными чиновниками, то это даст поддержку внутри Украины, а также заставит задуматься украинский олигархат», — ответил финскому аналитику подписчик с ником Yury Izbachkov.

«Орешник» — новейший российский ракетный комплекс средней дальности. Москва атаковала им 24 мая объекты военного управления Украины. Массированный удар нанесли в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в России.