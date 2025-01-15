Украинские депутаты поддержали продление военного положения и мобилизации

Депутаты Верховной рады Украины приняли законопроекты о продлении срока военного положения и мобилизации до 9 мая 2025 года. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Он напомнил, что документы на рассмотрение парламента внес президент Украины Владимир Зеленский. За принятие законопроектов проголосовали 310 из 315 депутатов.

Это уже 14-й раз, когда Верховная рада Украины одобрила законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Документы вступят в силу после подписания главой государства.

Мобилизация на Украине проходит с большими проблемами и не покрывает дефицита потерь среди военных, которые находятся на передовой. Западные политики уже рекомендовали Зеленскому снизить возраст мобилизованных до 18 лет.

Он в очередной раз жестко отверг эту инициативу, заявив, что основная проблема не в кадровом составе, а в дефиците артиллерии и бронированных машин.