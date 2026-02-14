Продажа американского оружия Украине не прекращалась

Программа продажи американского оружия Украине продолжается. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности .

«Европа предпринимает собственные шаги. Программа PURL продолжает действовать, в рамках нее американское вооружение продается для поддержки военных усилий Украины», — заявил политик.

Он добавил, что все эти процессы продолжаются, никто ничего не останавливал.

Рубио также сообщил, что следующий раунд переговоров по урегулированию на Украине состоится 17 февраля.

Перечень вопросов, которые нужно решить для наступления мира, сузился. США продолжат предпринимать попытки для прекращения огня.