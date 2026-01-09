Проблемы с водой и отоплением начались в Орле после атаки дронов

Повреждения объекта коммунальной инфраструктуры получил город Орел в результате очередной вражеской атаки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам губернатора, в настоящее время специалисты производят перезапуск систем водоснабжения и теплоснабжения в Заводском, Северном и Железнодорожном районах. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов.

Аварийные бригады в сложных погодных условиях ведут ремонтные работы на месте. Там же находятся сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по областному центру. Повреждения получил один из объектов инфраструктуры.