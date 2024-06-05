Марочко: на Купянском направлении у ВСУ возникли проблемы с маскировкой техники

Украинские боевики начали испытывать существенные трудности с маскировкой личного состава и военной техники на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил подполковник ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко.

«Вооруженные силы за истекшие сутки нанесли ряд точных ударов по скоплению украинской военной техники и вооружений, а также пунктам временной дислокации в районе населенного пункта Купянск», — отметил он.

По словам Марочко, командование ВСУ регулярно меняет расквартирование военнослужащих и проводит передислокацию техники, однако это не влияет на обнаружение военных целей российскими силами.

«Более того, нанесли удары по объектам, на которых ВСУ находились менее суток», — добавил он.

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