Forbes: ВСУ под Прогрессом рассыпались из-за общих проблем с командованием

Украинские вооруженные формирования потерпели сокрушительное поражение у села Прогресс. Причиной этому СТАЛИ проблемы с командованием, заявил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

«Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением», — отметил американский журналист.

Тотальное поражение четырем бригадам ВСУ нанесли российские бойцы группировки «Центр», сообщили в Минобороны. Противник потерял около 400 военных.

Российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили Abrams под Прогрессом. Вместе с танком ликвидировали украинский экипаж, который пытался эвакуироваться из боевой машины.

Немецкий журналист Джулиан Репке также обвинил украинское военное командование в провалах ВСУ на линии боевого соприкосновения. Он назвал ситуацию тревожной, сообщила газета kp.ru.