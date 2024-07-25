Проблемы с командованием послужили причиной провала ВСУ под Прогрессом
Forbes: ВСУ под Прогрессом рассыпались из-за общих проблем с командованием
Украинские вооруженные формирования потерпели сокрушительное поражение у села Прогресс. Причиной этому СТАЛИ проблемы с командованием, заявил военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.
«Больше всего беспокоят обстоятельства, приведшие к этому поражению. Похоже, что бригада просто рассыпалась на фоне общих проблем с командованием и управлением», — отметил американский журналист.
Тотальное поражение четырем бригадам ВСУ нанесли российские бойцы группировки «Центр», сообщили в Минобороны. Противник потерял около 400 военных.
Российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили Abrams под Прогрессом. Вместе с танком ликвидировали украинский экипаж, который пытался эвакуироваться из боевой машины.
Немецкий журналист Джулиан Репке также обвинил украинское военное командование в провалах ВСУ на линии боевого соприкосновения. Он назвал ситуацию тревожной, сообщила газета kp.ru.