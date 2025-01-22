«Прятался под трупами и молился». Военный рассказал, как 4 дня полз по болоту в зоне СВО
RT: военный из Перми четыре дня полз по болоту в зоне СВО
Военнослужащий из Перми поделился историей о том, как четыре дня полз по болоту в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил RT.
Мужчина рассказал волонтерам гуманитарной миссии Севастополя, что отправился в зону СВО добровольцем. Во время своего первого боевого задания он едва не погиб и получил обморожение ног.
«Когда прятался под трупами, то извинялся перед каждым и постоянно молился», — рассказал он.
Иногда он думал, как было бы хорошо просто покататься на лыжах. Когда мужчину эвакуировали, он крепко спал, обняв пакет с мандаринами и иконку с изображением Александра Невского. Сейчас боец находится в больнице, и в ближайшее время ему предстоит операция на ногах.
Ранее стало известно, что медик с позывным Сирота спас 300 бойцов в Курской области. До этого он принимал участие в боевых действиях на Артемовском направлении, где помог 500 военнослужащим.
До начала специальной военной операции Сирота работал инженером. В его семье было много военных врачей, и когда он попал в зону боевых действий, то быстро освоил медицинскую специальность.