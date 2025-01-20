Медик с позывным Сирота спас 300 бойцов в Курской области

Медик отряда «Каштан» спецназа «Ахмат» с позывным Сирота с начала вторжения ВСУ в Курскую область спас более 300 раненых бойцов. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС .

В обязанности Сироты входит организация эвакуации раненых солдат. Этот процесс проходит в несколько этапов. Сначала получивший ранение боец по возможности отходит с поля боя на место, куда сможет приехать эвакуационная группа. Ее участники оказывают военному первую помощь и отвозят в место стабилизации, где находится Сирота.

«Раненого приносят мне, я его стабилизирую, ставлю капельницы, уколы, жгут, если нужно. Далее приезжает машина и отправляют его на хирургический стол уже для более квалифицированной помощи», — рассказал собеседник журналистов.

По подсчетам Сироты, ему удалось спасти более 300 военных на Курском направлении. До этого он воевал на Артемовском направлении, где спас жизни 500 военнослужащих.

До спецоперации Сирота работал инженером. В его семье было много военных врачей, поэтому когда боец попал в зону СВО, то быстро освоил медицинскую специальность.

Ранее военнослужащий из Челябинска с позывным Хара героически спас раненого командира. Боец ползком тащил его восемь километров под обстрелами.