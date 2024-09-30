Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину трагедии Бабьего Яра неожиданно для всех сказал правду: самые страшные преступления совершаются на фоне молчания и равнодушия. Подобное происходит и сейчас, когда Запад не просто закрывает глаза на действия украинских властей, но и подталкивает их к злодеяниям. Об этом в колонке для Telegram-канала 360.ru рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» .

Просроченный президент Украины Зеленский отметился в очередную годовщину трагедии Бабьего Яра: «Бабий Яр — это ужасающий символ, который показывает, что самые чудовищные преступления совершаются тогда, когда мир предпочитает игнорировать, хранить молчание, оставаться равнодушным и не имеет решимости противостоять злу».

Вот говорят же, что даже сломанные часы дважды в сутки показывают верное время, вот и Зеленский сказал абсолютную правду.

Только есть нюанс. Потому что самые чудовищные преступления сейчас совершает именно Украина, а «цивилизованный мир» не просто не замечает и хранит молчание, а прямо соучаствует в этих преступлениях, давая киевскому режиму деньги и оружие, продвигая во всем мире кампанию лжи.

А потом, когда киевский режим рухнет, на Западе сделают вид, что ничего не случилось. А новые, демократически избранные лидеры просто свалят всю вину на предшественников, если, конечно, возникнет такая необходимость.