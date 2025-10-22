Столтенберг призвал убедить Путина, что Россия не победит на Украине

Президента России Владимира Путина необходимо убедить, что он не сможет победить на Украине. Такое мнение высказал министр финансов Норвегии, а до 2024 года — генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телеканала CNN .

«Мы можем изменить его расчеты, чтобы он понял, что цена, которую придется заплатить за контроль над Украиной, слишком высока», — заявил он.

Для этого Столтенберг призвал усилить военную поддержку Украины. Экс-генсек Североатлантического альянса заявил, что недостаточная помощь ВСУ еще в 2014 году стала одной из главных ошибок.

Ранее норвежский политик выпустил мемуары «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны». В воспоминаниях он назвал Путина целеустремленным, трудолюбивым и рациональным человеком, а министра иностранных дел Сергея Лаврова — «особым сочетанием элегантного дипломата и грубияна».