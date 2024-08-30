Призыв Борреля снять ограничения на удары по России оценили в Госдуме

Депутат Госдумы Ивлев назвал чудовищным призыв Борреля об ударах по России

Фото: РИА «Новости»

Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля отменить ограничения на удары западным оружием по территории России является чудовищным и безответственным. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев, его слова привело РИА «Новости».

«Путаясь в терминологии, выживший из ума Боррель решил плеснуть бензина на горячие головы киевского режима перед уходом в отставку по принципу „после меня хоть потоп“. Его призыв снять ограничения ударов по своим последствиям чудовищен и безответственен», — сказал политик.

Ивлев отметил, что даже в Евросоюзе нашлись лидеры, которые предостерегли Борреля от такой «игры с огнем».

«Из чувства здравого рассудка они не поддержали эту агрессивную идею Борреля, а скорее всего, из страха перед справедливым возмездием русского оружия», — добавил он.

Ранее Боррель призвал полностью снять все ограничения на удары ВСУ по России.

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