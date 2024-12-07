Украина не стоит того, чтобы из-за нее США рисковали ядерной войной с Россией. Такую точку зрения озвучило издание 19FortyFive .

«Не в интересах США из-за Украины рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией», — написали журналисты.

Они отметили, что администрация Джо Байдена допустила безрассудное разрешение Украине на применение ракет ATACMS против России. По мнению авторов материала, Трамп обязан исправить ситуацию и ввести ограничения на применение американского оружия, а также завершить конфликт.

Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ об обновленной ядерной доктрине. В ней расширили категорию военных союзов и государств, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Кроме того, в доктрине дополнили список военных угроз, для нейтрализации которых потребуются такие действия. Нападением на Россию в том числе станут считать агрессию любой неядерной страны, но при поддержке ядерного государства.