«Привет, брат». Путин раскрыл детали секретного звонка на фронт

Президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» поделился историей о прямой связи с военными на фронте. Глава государства рассказал, как из рабочего кабинета в Кремле организовали телефонный разговор между двумя командирами бригад, один из которых находился в этот момент на приеме в кабинете, а второй — на пункте боевого управления.

«Подошел к телефону, снял трубку и через военную связь нашел второго командира бригады в пункте его боевого управления. Поговорил и передал трубку командиру бригады в кабинете. Он говорит: „Привет, брат“», — отметил глава государства.

Путин добавил, что эта фраза приобрела особое значение в беседе двух боевых офицеров. Он отметил, что когда такое обращение звучит от настоящих офицеров в такой ответственный момент, то подчеркивает особую атмосферу в рядах вооруженных сил и обретает глубокий смысл.

