«Притворился мертвым». Боец Адлер рассказал, как обманул рой украинских дронов

Российский военнослужащий с позывным Адлер, притворившись мертвым, спасся от дронов ВСУ. Его видеорассказ опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

По словам военного, во время выполнения боевых задач в зоне СВО над ним завис целый рой украинских дронов. Он сразу же упал на землю, замер и долгое время не шевелился.

«Я с ним рядом лег, притворился мертвым. Где-то так около часа пролежал. Потом — не знаю, почему, но птички не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — рассказал боец.

Адлер является кадровым офицером. Во время частичной мобилизации решил отправиться на фронт добровольцем.

Сейчас он — замкомандира батальона «Кубань Z», получил орден Мужества.

Боец добавил, что сбылась его детская мечта — он принял участие в параде Победы 9 Мая на Красной площади.

Ранее участник СВО из Екатеринбурга проявил смекалку и выбрался из окружения украинских боевиков. Он снял с убитого солдата ВСУ одежду, надел ее на себя и перешел через вражеский блокпост.