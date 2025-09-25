Приоритетное обслуживание для участников СВО создали в МФЦ в Мытищах

Участники специальной военной операции и члены их семей смогут воспользоваться приоритетным обслуживанием в многофункциональном центре на улице Мира. Специально для этой категории населения выделено отдельное окно № 10.

Получить консультации по льготам и подать документы в электронном виде можно будет в специальном окне. Наиболее востребованными услугами уже стали получение справок, подтверждающих участие в специальной военной операции, а также оформление компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Главный специалист многофункционального центра Дарья Юдаева отметила, что удобство и оперативность обслуживания в приоритетном окне высоко оценена жителями. «Все обращения нашли свое решение непосредственно на месте. Порой заявители приходили, минуя стойку администрации, сразу в десятое окно за консультациями», — отметила она.

Создание приоритетного окна для участников спецоперации и их семей — важный шаг в обеспечении социальной поддержки и оперативного решения вопросов, который позволит упростить процесс получения необходимых документов и консультаций, а также выразить признательность и уважение тем, кто защищает интересы нашей страны.