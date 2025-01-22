«Принципиальный вопрос». Слуцкий прокомментировал угрозы Трампа

Слуцкий: Россия будет принимать во внимание реальные действия Трампа по Украине

Россия будет принимать во внимание только реальные инициативы президента США Дональда Трампа в решении украинского конфликта и не намерена жертвовать своими интересами. Об этом РИА «Новости» заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как считает депутат, Трамп пока только рассказывает о своих намерениях, включая возобновление диалога с российскими властями, но не предлагает конкретных шагов по разрешению конфликта на Украине, и при этом разбрасывается угрозами.

По словам Слуцкого, президент Владимир Путин подтвердил, что готов к диалогу, однако этот диалог должен быть уважительным и равноправным.

Говоря о разрешении украинского конфликта, депутат отметил, что Россия не планирует жертвовать своими национальными интересами или идти на уступки.

«Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе. Мы — за честный и справедливый путь, будь он сложным или легким», — привело агентство слова депутата.

Слуцкий добавил, что российские власти будут внимательно следить за развитием событий и будут исходить из реальных инициатив.

«Принципиальный вопрос: на каких условиях новая американская администрация будет предлагать свои „сделки“», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Ранее Трамп призвал российские власти к заключению сделки с Украиной и немедленному прекращению специальной военной операции. По словам американского лидера, в противном случае у него не останется выбора, кроме как ввести против России новые санкции.