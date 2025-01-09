Приморский край передал гуманитарную помощь в зону спецоперации

Депутат городской думы Владивостока, председатель Приморского краевого отделения «Боевого братства» Виктор Тарабарин и региональные предприниматели передали бойцам 155-й отдельной ордена Жукова гвардейской бригады морской пехоты печи-обогреватели и квадрокоптеры. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Это показывает, что мы можем быть невероятно сплоченными. В такие моменты понимаешь, насколько у нашего народа сильно чувство единения и любви к Родине!» — заявил Тарабарин, который и сам участвовал в спецоперации.

Он добавил, что тысячи неравнодушных жителей региона объединились, чтобы помочь военным на передовой победить.

В конце прошлого года бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, приговоренный к 15 годам строгого режима за многомиллионную взятку, отправился в зону боевых действий.