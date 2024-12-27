Осужденный за взятку в 575 миллионов рублей бывший мэр Владивостока Пушкарев поехал на СВО
Осужденный за коррупцию экс-мэр Пушкарев уехал на СВО
Приговоренный к 15 годам колонии строгого режима бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, находится в зоне проведения специальной военной операции. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат экс-чиновника Руслан Омельченко.
О том, что Пушкарев подписал контракт с Минобороны России и собирается отправиться на СВО, стало известно в октябре 2024 года. Эту информацию подтверждал «Коммерсанту» также Омельченко.
Тверской суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима еще в апреле 2019 года. Кроме того, как напомнил «Интерфакс», с бывшего чиновника взыскали два штрафа в 500 миллионов рублей и в 75 миллионов рублей — по суммам полученных им взяток.
Суд признал Пушкарева виновным в получении особо крупной взятки, коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями. Как установили следователи, с 2008 по 2015 годы мэр брал взятки за то, что гарантировал ряду предприятий победу в конкурсах на стройку дорог во Владивостоке — с места главы города подсудимый ушел в 2017 году.
Пушкарев не первый бывший мэр Владивостока, который отправился на СВО. В декабре 2023 года на спецоперацию поехал Олег Гуменюк. Его суд приговорил к 12 годам лишения свободы по делу о взятках — Гуменюк возглавлял Владивосток всего два года, с апреля 2019-го по май 2021-го.