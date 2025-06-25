Приморские лесопромышленники отправили военным более 10 вагонов пиломатериалов

Из Приморского края на передовую отправили более десяти вагонов пиломатериалов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщили в правительстве региона.

Древесина пойдет на строительство защитных сооружений — блиндажей и окопов.

Военнослужащие 83-й уссурийской бригады показали фото своих укреплений и поблагодарили приморских лесопромышленников за помощь.

Ранее очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из округа Пушкинский. Военным передали средства гигиены, антисептики, блиндажи, бочки для воды и сухие души, но и другие необходимые вещи. Депутат окружного совета Дмитрий Кульков сообщил, что быстро отвечает на запросы военнослужащих, обеспечивая их медикаментами, автомобильными запчастями и другими необходимыми ресурсами.