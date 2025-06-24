Очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из округа Пушкинский

Муниципалитет продолжает активно поддерживать участников специальной военной операции и жителей новых территорий. Новую партию гуманитарного груза получила волонтерская организация «Никто кроме нас», действующая при Троицком храме города Пушкино.

Необходимые военнослужащим вещи передали волонтерам генеральный директор группы компаний «Пластик он лайн», депутат окружного совета Дмитрий Кульков и уполномоченный главы округа Ольга Алексеева. Груз доставят в зону СВО в ближайшее время.

«Пластик он лайн» постоянно отправляет на фронт не только продукцию собственного производства — средства гигиены, антисептики, блиндажи, бочки для воды и сухие души, но и другие необходимые вещи. Дмитрий Кульков оперативно реагирует на запросы военнослужащих обеспечивая их медикаментами, запчастями для автомобилей и другими ресурсами. Компания также отправляет гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Волонтеры «Никто кроме нас» также регулярно делают окопные свечи и собирают посылки для участников СВО и мирных граждан, оказавшихся в сложной ситуации.

«Взаимодействие с такими неравнодушными людьми вдохновляет и показывает, что вместе мы можем достичь многого, оказывая реальную помощь тем, кто в ней нуждается», — подчеркнул Дмитрий Кульков.