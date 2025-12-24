Приморская прокуратура отправила в зону СВО конфискованные авто

Сотрудники прокуратуры Спасска передали российским военным конфискованные автомобили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Приморском крае.

Правоохранители направили на передовую две машины: Toyota Hilux Surf и Mitsubishi Outlander.

Всего с начала года прокуратура передала бойцам 16 автомобилей, конфискованных у водителей по решению суда.

Ранее гуманитарную помощь в прифронтовые регионы направила КПРФ. Большую часть конвоя составили подарки для детей к Новому году, сладости, фрукты, продукты и теплая одежда. Акцию провели с участием сотен коллективов, общественных организаций, предпринимателей и неравнодушных граждан со всей страны, в том числе с Дальнего Востока и Калининграда.

Представители КПРФ назвали сбор гуманитарной помощи проявлением народного единства, солидарности и человеческого тепла в трудное время. Лидер партии Геннадий Зюганов добавил, что военные и жители новых регионов с радостью принимают гостинцы.