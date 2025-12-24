КПРФ отправила гуманитарный конвой в прифронтовые регионы

КПРФ собрала со всей страны гуманитарную помощь для жителей прифронтовых регионов. Основную часть груза составили новогодние подарки для детей, сладости, фрукты, продукты и теплая одежда.

Гуманитарную помощь собрали в Подмосковье благодаря сотням трудовых коллективов, общественных организаций, предпринимателей и неравнодушных граждан из разных регионов.

В акции участвовали жители Дальнего Востока, Калининградской области и других субъектов России. В КПРФ назвали гуманитарную помощь проявлением народного единства, солидарности и человеческого тепла в трудное время.

«Обратите внимание, с каким благоговением принимают эти гостинцы и подарки наши друзья, которые там находятся. С какой радостью приезжают сюда командиры, комиссары», — отметил председатель ЦК партии Геннадий Зюганов.

Всего за время проведения спецоперации КПРФ направила на передовую 149 конвоев. Благодаря этой работе в прифронтовые районы удалось доставить тысячи тонн жизненно важных товаров.