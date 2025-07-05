Приморье отправило очередную партию гумпомощи в зону СВО

Из Приморского края на передовую отправили очередную партию гуманитарной помощи. Ее собрали волонтеры Шкотовского района вместе с общественными организациями, школами, учреждениями культуры и неравнодушными жителями.

В Херсонскую область и Донецк передали около 30 лодок, 57 покрывал, 100 маскировочных сетей, километр рыболовных сетей, комплекты вещей, сухие души, медикаменты и другие необходимые вещи. Поддержку в этом оказала партия «Единая Россия».

Инструменты, спальники, белье, а также медикаменты и средства гигиены собрали для российских военнослужащих в Подольске. Две партии гумпомощи отправят в зону спецоперации — на Сватово-Купянское направление.