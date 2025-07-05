Жители Подольска собрали инструменты и медикаменты для бойцов СВО

В Подольске передали две партии необходимой гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Защитникам отправят инструменты, спальники, белье, а также медикаменты и средства гигиены.

Жена военнослужащего с позывным Хорек Ирина регулярно отправляет посылки на передовую. На этот раз она передаст в мотострелковую дивизию на Сватово-Купянское направление продукты, медикаменты, средства гигиены, спальники, белье, инструменты.

«Спасибо огромное главе нашего округа, администрации Подольска, волонтерскому центру, всем подольчанам! Нам уже несколько лет помогают, никогда не отказывают. Победа будет за нами!» — сказала Ирина.

Еще одна партия гумпомощи из Подольска в ближайшие дни отправится на Херсонское направление в зенитно-ракетный дивизион. Супруга бойца Чингиза Жувайрат получила для защитников маскировочные сети, инструменты, продукты, нательное белье и средства гигиены.