Приморье отправило бойцам СВО телевизоры для управления БПЛА
В зону спецоперации передали партию современных тепловизоров. Технику бойцам направил фонд «Отцы солдат Приморья».
Тепловизоры получит 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовой бригада. Благодаря им эффективность управления беспилотникам в условиях современных боевых действий повышается.
Через высокотехнологичные мониторы можно наблюдать за обстановкой, получая картинку в высоком разрешении, а также точно наводить БПЛА на цель и корректировать огонь.
Упрощают тепловизоры и детальный анализ записи с видеокамер дронов: операторы лучше видят детали, а значит, более результативно выполняют поставленные задачи.