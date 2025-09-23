Приморье отправило бойцам СВО телевизоры для управления БПЛА

Тепловизоры получит 83-я отдельная гвардейская десантно-штурмовой бригада. Благодаря им эффективность управления беспилотникам в условиях современных боевых действий повышается.

Через высокотехнологичные мониторы можно наблюдать за обстановкой, получая картинку в высоком разрешении, а также точно наводить БПЛА на цель и корректировать огонь.

Упрощают тепловизоры и детальный анализ записи с видеокамер дронов: операторы лучше видят детали, а значит, более результативно выполняют поставленные задачи.