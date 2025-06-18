Украинский волонтер выдал локацию склада БПЛА ВСУ

Военкор Коц: украинский волонтер случайно выдал локацию склада БПЛА ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России разгромили склад дронов в Киеве. Наводку для удара случайно дал украинский волонтер Сергей Притула, написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«Один из ударов, который Россия нанесла по Киеву ночью, пришелся по зданию общежития Национального авиационного университета», — отметил военкор.

Он уточнил, что Притула на сайте благотворительного фонда выложил фотографию в ангаре института на фоне дронов самолетного типа. Пользователи сразу догадались, что этот снимок может выдать координаты склада беспилотников. В скором времени по этому складу ВС России ударили ракетами.

«От себя выражаем Сергею Притуле благодарность за вклад в демилитаризацию Украины», — резюмировал Коц.

Накануне стало известно, что боевые действия в украинском приграничье усилились, поэтому командование выделило новое направление в Сумской области и переименовало существующее Харьковское.

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