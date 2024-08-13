Применяемые ВСУ отравляющие вещества могли синтезировать только в США

Начальник войск РХБЗ Кириллов: у Киева уже может быть «грязная бомба»

Фото: РИА «Новости»

Отравляющие вещества, которые применяют в ходе атаки ВСУ, могли синтезировать только в США. Об этом телеканалу «Звезда» заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, ничья другая промышленность на это не рассчитана и подобного никогда не производила.

«Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки», — заявил Кириллов.

Также он предположил, что у киевского режима уже может быть готовая «грязная бомба».

«На самом деле, это не так сложно. Я думаю, у них есть она», — ответил начальник войск РХБЗ на вопрос о реальности создания Киевом подобного вооружения.

Ранее сотрудники «Россетей» попали под обстрел ВСУ химическим оружием в Беловском районе Курской области. Отравление зафиксировали у главы сельского совета и сотрудников полиции, о погибших не сообщалось.

Дьявольская Олимпиада: смотря ее с широко закрытыми глазами

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте